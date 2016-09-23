Datome torna in campo: "Con il Fenerbahce sarà una grande stagione"

L'azzurro ha terminato il decorso post-operatorio ed è pronto a tornare in campo con il suo attuale team,. A comunicarlo è lo stesso Datome con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Che sia una grande stagione! It was good to be back on the court with my guys 2 months after the surgery. Let’s have a great year! #serinascorinascogigione #letsgofener #squad“. Datome era stato costretto ad operarsi dopo un'infortunio al gomito: lo scorso 21 luglio aveva utilizzato lo stesso metodo(perfettamente riuscita), ovvero un post su un social network (Twitter). Datome aveva pronosticato un pieno rientro agli ordini di mister Obradovic in tempo per l'inizio della preparazione. I problemi all'articolazione hanno attanagliato molto il 29enne italiano,(con l'Italia eliminata in finale dalla Croazia ed estromessa di conseguenza da Rio 2016, ndr) ma neppure nella finale di Euroleague persa contro la CSKA Mosca. I turchi hanno tutte le carte in regola, specialmente con un Gigi Datome in perfette condizioni fisiche. Tra gli obiettivi di Datome, oltre all'Euroleague con il Fenerbahce,, che si terrà proprio in Turchia al Sinan Erdem Spor Salonu di Istanbul. Gigi Datome si appresta a vivere il secondo anno con la casacca del Fenerbahce, dopo aver chiuso l'esperienza in NBA nel 2015. Nel massimo campionato professionistico americano,, lasciando un grande ricordo tra i tifosi e nel coach Brad Stevens, che lo ha definito "uno dei migliori tiratori che io abbia mai visto". Con il Fenerbahce, Datome ha firmato