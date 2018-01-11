Home Eurolega Champions: la Dinamo Sassari cede in casa contro Murcia, ok Avellino ad Ostenda

Champions: la Dinamo Sassari cede in casa contro Murcia, ok Avellino ad Ostenda

di Redazione 11/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Brutta sconfitta per la Dinamo Sassari in casa contro gli spagnoli, importante successo di Avellino in Belgio nel festival degli errori. La Dinamo Sassari soccombe in casa contro Murcia mentre Avellino conquista un successo importantissimo in casa dell'Ostenda nel turno di Champions League giocato mercoledì 10 gennaio. Al PalaSerradimigni passa la squadra spagnola, in un match dove il talento di Hannah ha prevalso sui troppi tiri forzati degli uomini di Pasquini che sbagliano troppo dall'arco. Gara che parte bene pe i padroni di casa che volano subito sul 7-0 ma poi patiscono col proseguire del match le rotazioni ridotte all'osso. La maggiore atleticità degli spagnoli alla lunga prevale e il primo tempo si chiude sul 38-42. Nel terzo quarto gli ospiti allungano fini al +18 e per la Dinamo Sassari la strada si fa davvero in salita. Nell'ultimo quarto, i sardi evitano un passivo più pesante. Gli ultimi secondi di gara sono contrassegnati dai troppi falli sistematici per interrompere il cronometro. Una strategia che serve poco ai sassaresi che al 40' cedono per 88-94. Sassari: Bamforth 18 Pierre 14 Murcia: Hannah 21 Oleson 19 Gara dal punteggio basso ad Ostenda, dove la Sidigas Avellino si è imposta con il punteggio di 51-61. Ancora una volta è la difesa il vero punto fermo degli irpini che concedono davvero pochissimo ai padroni di casa. Molti errori dall'una e dall'altra parte con la gara che si mantiene punto a punto fino al 20' che si conclude con i padroni di casa avanti per 31-29. Nella ripresa sono Filloy e soprattutto uno straripante Zerini a firmare l'allungo per la squadra italiana che chiude la terza frazione sul 38-45. Nel quarto periodo Avellino firma lo strappo decisivo griffato da Wells e Scrubb che mette ko i belgi. Ostenda: Mwema 13, Jekiri 8, Myers e Lasisi 6 Avellino: Scrubb 12, Zerini 11, Wells 9