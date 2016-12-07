Champions, per la Reyer Venezia vittoria e primato: Varese ko

La Reyer Venezia batte in casa il Le Mans e adesso comanda il girone di Champions, male Varese sconfitta a Lione.

La prima giornata di ritorno dellasorride alla, mentre fa piangere lacrime amare alla. Un successo e una sconfitta per il basket italiano, in attesa della sfide che vedranno impegnate stasera lain trasferta sul parquet delloLa Openjobmetis è stata sconfitta dall', per 86-70. I francesi hanno condotto costantemente la gara chiudendo con 6 punti di vantaggio il primo quarto, per poi incrementare il divario in chiusura del primo tempo (48-37). Nella ripresaprova a suonare la carica per la squadra di Moretti, piazzando la tripla del 48-40 ma è solo fuoco di paglia. I varesini crollano sotto i colpi discivolando a -18 in chiusura di terzo quarto (68-50). Nell'ultimo quarto i padroni di casa si limitano a gestire agevolmente il vantaggio, chiudendo sull'86-70 un match dominato in lungo e in largo.Continua lo splendido momento della Reyer Venezia che supera il Le Mans per 74-62 e archivia la nona vittoria consecutiva tra coppa e campionato. Dopo aver sofferto nei primi minuti del match, la squadra di coachsale in cattedra piazzando un parziale di 28-11 nel secondo quarto che scava un solco nel punteggio che gli avversari non riusciranno più a colmare. Al minuto 32 i lagunari vanno sul +16 grazie anche al supporto di, sempre più decisivi. Pur soccombendo nella sfida a rimbalzo (33-44 per i francesi) la Reyer Venezia chiude sul 74-62 un match senza storia. Un successo che consente ai lagunari di agganciare proprio il Le Mans al primo posto nel girone con 14 punti.