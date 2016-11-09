Champions, la Sidigas Avellino sconfitta a sorpresa al Pala Del Mauro dall'Ostenda

La Sidigas Avellino manca l'appuntamento con il terzo successo casalingo in Champions e viene sconfitto dall'Ostenda nel finale.

SIDIGAS Scandone Avellino – TELENET Oostende 72-77 (22-15; 44-41; 55-60)

L'sorprende in casa la, infliggendogli la prima sconfitta stagionale in Champions per 72-77. Nonostante una buona prova diutore di 16 punti e 10 assist, i biancoverdi non sono riusciti a centrare il terzo successo casalingo in Europa. I padroni di casa partono bene portandosi subito sul 9-4 sospinti anche dal giovaneche Sacripanti schiera nel quintetto di partenza.tengono in vita il quintetto belga riportando gli ospiti in partita sul 14-13, ma il finale del primo quarto è di chiara marca avellinese.mettono a referto i punti che valgono il 22-15 con il quale si chiude la prima frazione.Partenza sprint di Ostenda nel secondo parziale con un 5-0 firmato dama la Sidigas Avellino non si fa sorprendere rispondendo colpo su colpo con. Un nuovo mini parziale di riporta sotto i belgi sul 37-36. Un nuovo break targato Zerini e Leunen illude gli irpini ma Ostenda non molla la presa e chiude sotto solo di tre punti (44-41) il secondo quarto. In avvio di ripresa l'Ostenda riparte con un altro piglio, sorprendendo Avellino e portandosi sul 60-55 con il quale si chiude il terzo quarto. Nel quarto decisivo Avellino fa leva sulla grande serata diche mette a segno quattro punti consecutivi mantenendo in partita i padroni di casa.ristabiliscono le distanze a favore degli ospiti portando l'Ostenda sul 65-73 subito rintuzzato da un mini parziale di 5-0 a favore del quintetto di Sacripanti. Ma è solo il canto del cigno, perchè i belgi mantengono il vantaggio fino alla fine conquistando un successo tanto prezioso quanto inatteso.: Zerini 5, Ragland 16, Green 3, Esposito n.e., Leunen 6, Cusin 6, Severini 3, Randolph 4, Obasohan 4, Fesenko 11, Thomas 14, Parlato n.e. Coach: Sacripanti.: Lambrecht n.e., Walden 10, Hemeleers n.e., Kotrulja n.e., Gillet 6, Salumu 7, Katic 16, Boukichou 1, Djordjevic 7, Kuridza 7, Kesteloot 4, Newbill 19. Coach: Gjergja. Arbitri: Viatorn, Manos, Proc.