Champions League, disastro per Sidigas Avellino e Dinamo Sassari sconfitte nettamente

di Redazione 01/11/2017

La Sidigas Avellino perde nettamente in Polonia contro lo Zielona Gora mentre Sassari viene asfaltata in casa dal Monaco. La Sidigas Avellino perde in maniera netta in Polonia contro lo Zielona Gora, mentre Sassari soccombe in casa contro i francesi del Monaco. Un martedi amaro per il basket italiano, il cui bilancio in Champions League è decisamente in rosso. Gli irpini vengono asfaltati dal duo composto da Dragicevic e Gecevicius autori di 40 punti che trascinano lo Zielona Gora nei momenti topici del match facendo breccia su una difesa irpina troppo scarica per gli impegni ravvicinati. Un deciso passo falso per gli uomini di Sacripanti, nonostante Avellino parta bene e vada subito sullo 0-5 con una tripla di Fitipaldo. Lo Zielona Gora va al riposo lungo sul 42-38 con 11 punti di Dragicevic. Un break di 8-0 con due triple di Kelati e Koszarek spingono i polacchi in avanti e per la Sidigas Avellino è notte fonda. Il 5/6 da tre consente ai polacchi di piazzare un nuovo break di 7-0 che chiude i giochi al 38’ (81-69). I punti di Wells nel finale servono solo a contenere il passivo entro limiti decenti. Finisce 90-79 per lo Zielona Gora. Zielona Gora:Dragicevic 23, Gecevicius 17, Koszarek 11 Avellino:Wells 20, Fitipaldo 17, Rich 11. SASSARI-MONACO 63-81 (20-20, 34-41; 47-58) E' un vero disastro in Champions League la sfida contro il Monaco per la Dinamo Sassari, al PalaSerradimigni. Pasquini è costretto a rinunciare a Stipcevic per una botta al ginocchio e fa leva su un ottimo Bamforth per contrastare la squadra Monegasca. Un match in equilibrio solo nella prima frazione, mentre negli altri tre quarti, sono stati i francesi a dominare in lungo e in largo, grazie ad un Kikanovic insuperabile sotto le plance e ad un'ottima prestazione di squadra dall'arco. Sassari:Bamforth 25, Jones 8 Monaco: Evans 18, Lacombe 17, Kikanovic 14 + 10 rimbalzi