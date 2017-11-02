Home Eurolega Champions League, la Reyer Venezia doma Strasburgo, crollo Orlandina a Tenerife

Champions League, la Reyer Venezia doma Strasburgo, crollo Orlandina a Tenerife

di Redazione 02/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Successo convincente per la Reyer Venezia mentre l'Orlandina viene asfaltata sul parquet di Tenerife. La Reyer Venezia supera Strasburgo secondo pronostico e vola in testa al girone C di Champions League mentre l'Orlandina subisce una sconfitta umiliante a Tenerife e continua a rimanere la cenerentola del proprio girone a zero punti in classifica. Troppo forti gli spagnoli per la modesta squadra siciliana in un confronto dove non c'è stata mai partita fin dai primissimi minuti. Troppo netto il divario tra i due roster che risulta già evidente alla fine del primo tempo che si è concluso con gli spagnoli avanti di 24 punti (43-22). Al rientro sul parquet il Tenerife vola a +24 con una tripla di Richotti (46-22). Gli iberici dominano in tutti i fondamentali, archiviando la terza frazione sul 66-38. L’ultimo parziale si apre con l’ennesimo massimo vantaggio locale. Allen realizza il canestro del 70-39 (al 33'04") che prelude al netto 88-47 con il quale si chiude un match senza storia. Tenerife:Tobey 13, Abromaitis, Beiran e White 11. Capo d'Orlando:Wojciechowski 15, Edwards 14, Delas 4. Venezia-Strasburgo 78-67 Molto più equilibrata la sfida di Venezia contro Strasburgo, nel quale i lagunari faticano a prendere il largo nel primo quarto, concluso sul 18-17. Venezia si scrolla di dosso la fatica del match di Bologna e comincia a macinare gioco e punti nel prosieguo del match. Il primo tempo si chiude sul 37-30. Nel terzo quarto i lagunari stringono le maglie in difesa e vanno a segno con regolarità con i canestri di Peric e Haynes. Venezia dimostra di avere più benzina nelle gambe e con Biligha spadroneggiasotto canestro, conquistando falli e tiri liberi. Il solo Logan per gli ospiti prova a tenere in piedi la sfida (63-56), ma l’Umana ritrova ancora Peric in attacco (69-59) e la squadra di De Raffaele trova l'allungo decisivo, vincendo per 78-67. Venezia:Peric 18, Haynes 16, Johnson 12 Strasburgo:Logan 15, Atkins 9, Wright, Labeyrie e Cortale 8