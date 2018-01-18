Home Eurolega Champions League, la Sidigas Avellino cede in casa a sorpresa contro lo Zielona Gora

18/01/2018

La Sidigas Avellino rimedia una pessima figura contro i polacchi dello Zielona Gora perdendo la terza gara in casa. La Sidigas Avellino rimedia una magra figura contro i polacchi dello Zielona Gora, che attualmente occupano l'ultimo posto del girone, perdendo la propria terza gara. I risultati delle avversarie consentono agli irpini di mantenere il quarto posto che li qualificherebbe comunque al turno successivo grazie al vantaggio nel doppio confronto contro i belgi dell'Ostenda. Sacripanti ha dovuto rinunciare a Zerini, bloccato a letto da un malanno di stagione. Una Sidigas Avellino dalle polveri bagnate, mai in grado di saper ricucire lo strappo di 11-0 rimediato in apertura di match dopo 6' di gara. Il primo quarto si è chiuso con gli ospiti avanti di sette punti sul 7-19. Gli irpini tirano con il 25% da due e lo 0% dalla lunga distanza. Il leit motivo del match non cambia neanche ad inizio del secondo quarto quando i polacchi fanno la voce grossa con Dragicevic che al 16' consente agli ospiti di doppiare Avellino sul 16-32. La Sidigas fa leva sulla coppia Filloy-Leunen per limitare il passivo che altrimenti avrebbe potuto essere molto più imbarazzante per gli uomini di Sacripanti, assolutamente irriconoscibili per gran parte del match. Avvio più convincente per Avellino nel terzo quarto quando Rich e Fesenko riportano i padroni di casa sul 34-36 al 21'30''. Ma lo Zielona Gora ha il merito di non demordere e con Zamojski e Hrycaniuk trova ancora i punti dall'arco che dilatano il vantaggio per gli ospiti. I polacchi chiudono avanti di 8 punti il terzo quarto per poi dimostrarsi capaci di controllare la reazione della Sidigas Avellino nel quarto decisivo. A gara compromessa Rich trova due perle dalla distanza che consentono ad Avellino di limitare il gap. Il match finisce sul 57-64. Avellino: Rich 16, Fesenko 10, Filloy 9. Zielona Gora: Dragicevic 16, Zamojski 11, Gecevicius 9.