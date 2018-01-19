Home Eurolega Eurolega, stasera Baskonia-Olimpia Milano alla Fernando Buesa Arena

Eurolega, stasera Baskonia-Olimpia Milano alla Fernando Buesa Arena

di Redazione 19/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano andrà a fare visita al Baskonia nel match di stasera che potrebbe rilanciare le ambizioni playoff degli uomini di Pianigiani. L'Olimpia Milano, dopo il brillante successo in casa contro l'Unicaja Malaga, torna in campo contro un'altra spagnola: il Baskonia. Alle ore 20:30, alla Fernando Buesa Arena, la squadra di Pianigiani si giocherà le residue chance di poter acciuffare l'ultimo treno per i playoff. Le Scarpette Rosse hanno sfoggiato un Andrew Goudelock in versione cecchino infallibile dall'arco, ma anche riscoperto un Kuzminskas che, gradatamente, si sta inserendo nei congegni tattici di Pianigiani, dimostrando di essere in fase ascendente anche sul piano della condizione fisica. In gran spolvero anche Jordan Theodore che al Forum ha dispensato assist a iosa, facendo segnare anche il record stagione (11). L'Olimpia Milano attualmente vanta solo 5 successi nelle 18 partite disputate, mentre il Baskonia è ancora in piena lotta per un posto nei playoff, con 8 vittorie su 18 match. La punta di diamante della squadra basca è sicuramente Tornike Shengelia, il miglior realizzatore del team con una media di 14,6 punti a partita in Eurolega. Non va trascurato l'apporto di Beabouis che nell'ultima partita persa dal Baskonia contro il Real Madrid, ha messo a referto 18 punti. In caso di successo, l'Olimpia Milano potrebbe vedersi riaperta la corsa per un posto nei playoff, anche se le possibilità rimarrebbero comunque ridotte ad un lumicino. Le Scarpette Rosse dovranno giocarsela partita per partita, infilando una striscia di successi nelle prossime sfide. L'obiettivo più realistico, al momento, rimane quello di evitare di chiudere la stagione nelle parti basse della classifica.