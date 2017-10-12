Home Eurolega La Sidigas Avellino corsara in Turchia grazie ad un superlativo Filloy

di Redazione 12/10/2017

La Sidigas Avellino espugna il parquet del Besiktas imponendosi per 86-80 nella prima giornata di Champions League. La Sidigas Avellino non poteva iniziare meglio il proprio percorso in Champions League, espugnando il parquet del Besiktas dopo un match combattuto fino alla fine. Il grande protagonista della sfida è stato l'italo-argentino, Ariel Filloy insieme ad un Rich diventato ormai un fattore importante per la squadra di Sacripanti. Eppure il match era partito male per gli irpini che avevano subito ben 31 punti nel primo quarto (31-23) patendo la grande serata di Diabler che ha colpito a ripetizione dall'arco non concedendo tregua. Ma è Filloy a realizzare due tiri dall'arco ad inizio secondo quarto che innesca il tentativo di rimonta subito smontato dal solito Diebler che al 17’30’’ firmava il canestro con cui i turchi conseguono il massimo vantaggio (48-37). La Sidigas cala i due assi Fitipaldo e Leunen che piazzano due canestri vincenti e danno il via al break di 10-0 che consente alla Sidigas Avellino di ricucire il gap ed andare negli spogliatoi solo ad un punto di distacco, sul 48-47. Da qui parte la svolta che porterà la squadra di Sacripanti fino al 56-63 al 25’30’’. Il Besiktas comincia a calare al tiro e i turchi fanno fatica a trovare la via del canestro. Wells firma il massimo vantaggio (59-69). Un +10 che porta Avellino al 64-74 alla fine del terzo periodo. Ma nell’ultimo quarto la paura e la stanchezza piegano un po' le resistenze di Avellino. Sul 74-74 al 36’15’’, Avellino è brava a sfruttare ben 7 tiri liberi consecutivi scavando nuovamente il solco (74-81 al 38’). Una tripla di Filloy a 17’’ mette il sigillo al successo irpino, che porta a casa i primi due punti del girone. Besiktas: Diebler 23, Sanli 17, Weems 14. Avellino: Rich 21, Filloy 17, Leunen 12.