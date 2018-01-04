Caricamento...

Eurocup, la Dolomiti Energia Trento vince di rimonta contro il Cedevita Zagabria

04/01/2018

Successo di prestigio per la Dolomiti Energia Trento nella prima gara delle top 16 di Eurocup, ottima prestazione di Gutierrez e Hogue.

La Dolomiti Energia Trento inaugura il 2018 con un successo di prestigio contro i croato del Cedevita Zagabria imponendosi fra le mura amiche con il punteggio di 83-72. Si tratta del primo successo nel primo match delle Top 16 di Eurocup. Sugli scudi, Gutierrez e Hogue, mentre ai croati non sono bastati i 15 punti di Ukic e Nichols. Buscaglia è costretto a rinunciare a Sutton cosi si affida a Silins inserito nel quintetto di partenza. E' proprio lui a mettere a referto i primi canestri del match per i padroni di casa, ma i croati sono bravi in avvio a non farsi sorprendere, prendendo in mano le redini del match. Bravi a sfruttare i pick e roll e a difendere con ordine, gli ospiti chiudono il primo quarto nettamente avanti con il punteggio di 23-13. Nel secondo quarto, addirittura gli ospiti danno l'impressione di potere prendere il largo con il vantaggio che si dilata a 18 punti. Hogue prova a scuotere i suoi compagni e con i suoi canestri riduce sensibilmente le distanze. Nella ripresa, la Dolomiti Energia Trento scende sul parquet con un altro piglio sospinta dalla giornata di grazie di Hogue e Gutierrez che portano i bianconeri a meno 5 dagli ospiti, prima che Ukic e Nichols riportino avanti i croati. Nella frazione conclusiva, il protagonista assoluto è Gutierrez, che a suon di canestri spinge i compagni verso la rimonta, griffando un parziale di 13-2 che porta i trentisi sul 65-64 al 33’. I croati crollano fisicamente e l’Aquila pone il sigillo al successo con i canestri di Hogue e Shields. Trento: Hogue 27, Gutierrez 15 Cedevita: Ukic, Nichols 15
