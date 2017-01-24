Eurolega, l'Olimpia Milano ci crede ancora, Repesa: 'Dobbiamo trovare continuità'

L'Olimpia Milano è attesa dalla sfida cruciale contro l'Olympiakos che è in programma mercoledi 25 gennaio nel capoluogo lombardo.

La vittoria dell'contro ilha ridato fiducia all'ambiente, dopo una serie lunghissima di sconfitte, ben 10, nella massima competizione europea. Adesso le Scarpette Rosse attendono in casa un cliente tosto e di grande tradizione come lche verrà a Milano a centrare il bottino pieno. Un successo contro i greci potrebbe essere il rilancio definitivo per la squadra di coach, almeno per tentare una scalata verso i playoff che al momento appare davvero problematica. L'Olimpia Milano dovrebbe recuperare, che nella scorsa gara ha lasciato spazio ache si è disimpegnato con onore. I greci stanno attraversando un eccezionale momento di forma, per questo rappresenteranno un ostacolo che rasenta il proibitivo.Hanno vinto 9 degli ultimi 10 match in Eurolega e nella scorsa giornata hanno schiantato ilrifilando agli spagnoli un distacco di 30 punti. Attualmente, il quintetto allenato da coach Sfairopoulos occupa il terzo posto in classifica a pari merito con il Real Madrid con un record di 13 successi e 5 ko. Per Milano, la sfida contro l'Olimpyakos rappresenta la prima di tre sfide terribili che vedrà i milanesi dover affrontare in trasfertain campionato e il Real Madrid in Eurolega. Alla vigilia della sfida, Repesa si è dimostrato fiducioso dopo le ultime uscite: 'Abbiamo reinserito Sanders – ha dichiarato il tecnico meneghino – perchè il suo atletismo sarà utile contro l'Olympiacos. Per il resto vogliamo essere più continui sia in attacco che in difesa, soprattutto mentalmente aumentando la fiducia in ciò che stiamo facendo'. Per l'Olimpia è il momento della verità della stagione in Europa e non sono più concesse distrazioni.