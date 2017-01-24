Tifoso Hawks chiede alla sua ragazza di sposarlo con la "Kiss Cam", ma finisce in un disastro!

L'aveva organizzata perfettamente la sua proposta di matrimonio., che non avrebbe potuto far altro che dire sì al suo innamorato. Ma a volte le cose non vanno esattamente come le immaginiamo. E' proprio quanto accaduto ad un tifoso degli Atlanta Hawks,per comunicare davanti a tutta la Philips Arena e in diretta tv il fatidico "Vuoi sposarmi" alla sua ragazza, con tanto di consegna dell'anello. Ma proprio mentre la telecamera era rivolta verso di loro e tutto sembrava filare per il verso giusto, un tifoso un pò esagitato ha cominciato a spintonare da dietro il giovane, facendogli perdere l'equilibrio. Risultato?e l'oggetto dell'amore per eccellenza è caduto tra i seggiolini della Philips Arena. Insomma, quella che doveva essere una mossa particolarmente vincente si è rivelata in un vero e proprio incubo per questo tifoso degli Hawks. Ad oggi non è ancora chiaro se il tifoso intervenuto in maniera così scompostadalla proposta di matrimonio proprio a due passi da lui. Una volta perso l'anello tra gli spalti della casa degli Hawks, gli spettatori presenti hanno subito aiutato la coppia nel cercare di ritrovare l'oggetto prezioso. La fidanzata dello sfortunato tifoso è apparsa in preda all'imbarazzotanto da spintonarlo via mentre lo stesso cercava di rimediare a quanto fatto, tentando di dare una mano nella ricerca. Il video dura una manciata di secondi e. Tuttavia, siamo certi che non sarà stato questo episodio, seppure spiacevole, a fermare il loro amore e il loro desiderio di convolare a nozze.