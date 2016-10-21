Eurolega, l'Olimpia Milano corsara in Turchia: MacVan 19 punti

L'Olimpia Milano espugna il parquet del Daroussafaka imponendosi per 81-80 grazie ad una prestazione maiuscola di un sontuoso Macvan.

L'mette un puno avanti nel testa a testa finale contro i turchi dele porta a casa altri due punti in Eurolega, continuando a rimanere a punteggio pieno dopo due gare. Una match che ha visto quasi sempre avanti nel punteggio le scarpette rosse, che solo nell'ultimo quarto hanno visto insidiare la supremazia messa in mostra per tre quarti del match.Il quintetto diha dominato nettamente a rimbalzo, facendo valere la netta superiorità fisica sui turchi. I padroni di casa hanno spesso puntato sulle soluzioni dall'arco (12/35) per mettere punti in cascina. Unin grande spolvero (19 punti, 3/3 dall'arco e 6 rimbalzi) nel finale rischia di gettare alle ortiche una prestazione da mvp facendosi fischiare un fallo tecnico nei momenti decisivi del match per una violenta reazione contro una decisione dei giudici di gara. Bene anche, autori entrambi di 11 punti. Meno preciso al tiroL'Olimpia Milano vince il match sostanzialmente grazie al dominio sotto le plance. I meneghini chiudono con 38 rimbalzi difensivi (8 di McLean) contro i 23 del Daroussafaka. Singolare episodio nelle battute finali: sul 79-81 a una manciata di secondi dalla fine,per i turchi prova a sbagliare l'ultimo libero, ma incredibilmente la palla va a bersaglio regalando di fatto il successo all'Olimpia. DARUSSAFAKA ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-81 23-24; 41-46; 58-60 DARUSSAFAKA: Wilkebin 13, Arslan ne, Batuk 2, Wanamaker 16, Clyburn 8, Moerman 20, Aldemir, Savas 2, Anderson 14, Slaughter 2, Bertans 3, Harangody. All. Blatt MILANO: McLean 11, Gentile 10, Hickman 4, Kalnietis 11, Raduljica 6, Dragic 7, Macvan 19, Pascolo ne, Cinciarini, Sanders 6, Abass ne, Simon 7. All. Repesa Tiri da 2 DI 17/30 MI 21/41 Tiri da 3 DI 12/35 MI 9/19 Tiri liberi DI 10/13 MI 12/17 Rimbalzi DI 23 (Moerman 5) MI 38 (McLean 8) Assist DI 16 (Wanamaker 6) MI 18 (Hickman 5)