Milano, dal 16 novembre torna la mostra multimediale NBA

Prenderà il via il prossimo 16 novembre a Milano, ovvero a quell'NBA che appassiona e coinvolge tantissimi tifosi della palla a spicchi anche qui in Italia. La "N, che ha già avuto più di 15mila spettatori lo scorso anno e aspira a bissare il grande successo del 2015, si terrà infatti2016 a il Samsung District in via Mike Bongiorno 9, zona Porta Nuova a Milano, con ingresso gratuito dalle 12 alle 20. A curarla sarà anche quest'anno, regista e attore teatrale e Art Director per NBA. "Il basket come uno spettacolo raccontato con un film inattraverso- spiega Finazzer Flory a "Vanity Fair" - per raccontare una storia di etica e professionalità di quarant’anni dalla nascita dell’NBA ad oggi.Voci, immagini e musica tra frammenti di cinema e montaggi di azioni così mai viste». Finazzer Flory fa poi riferimento al 1976, quando si arrivò al campionato unico negli USA, una scelta che diede vita all'NBA così come la conosciamo oggi. "I migliori giocatori di pallacanestro riuniti in unico campionato,tutti i malati della palla a spicchi. Un innovatore del gioco, un futurista, un uomo al di sopra del ferro, un uomo che tendeva al cielo"."Abbiamo bisogno dinell'arco degli interi quaranta minuti". Coach Sacchetti carica i suoi ragazzi in vista della sfida contro la Openjobmetis Varese, e li mette in guardia dai cali di tensione. "- ha detto Sacchetti - Dovremo essere estremamente concentrati e precisi per battere una squadra solida, competitiva e ottimamente allenata da coach Moretti. Dobbiamo farci trovare pronti".