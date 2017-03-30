Troppo forte il Monaco, Sassari saluta la Champions League. Sardara: "Orgoglioso"

Niente da fare per la Dinamo Sassari, che saluta la Champions League.dopo il successo già consistente ottenuto all'andata in terra francese. La partenza della Dinamo è stata molto importante, grazie anche alla spinta del calorosissimo pubblico sardo. Ma con il passare dei minuti il Monaco ha preso il comando delle operazioni, e una volta passato in vantaggio non si è fatto più riprenderesul piano tecnico, tattico, atletico e caratteriale, e dal secondo quarto in poi ha gestito il match con la statura tipica della grande squadra. Tuttavia, nonostante l'eliminazione, il presidente del sodalizio sardo,, ha parole al miele per i suoi ragazzi e per coach Pasquini. "Per la prima volta siamo stati fino ad aprile in Europa, arrivando tra le prime otto squadre della competizione,- ha detto Sardara - Abbiamo iniziato un ciclo con un’impostazione tecnica diversa rispetto al passato, stiamo andando oltre ogni aspettativa,, ringrazio lui e il suo staff". Ora il presidente invita a guardare alla prossima sfida, che vede la Dinamo Sassari impegnata in campionato contro l'Enel Brindisi: sarà il ritorno di coach Sacchetti al PalaSerradimigni. "- afferma Sardara - Sicuramente ci sarà un’emozione particolare, ma dalla palla a due penseremo alla vittoria per consolidare la nostra posizione nei playoff". Coach Pasquini fa sportivamente i complimenti ai francesi del Monaco. "Noi abbiamo provato un po’ di tutto ma purtroppo non è bastato".