MVP, trionfa Russell Westbrook: "Realizzato un sogno". D'Antoni miglior coach

Un successo strameritato per il 'top player' di Oklahoma, che ha disputato un'annata semplicemente spaziale: tantissimi match vinti praticamente da solo a suon di "triple doppie", una vera specialità della casa. Una serie infinita di "triple-double" che ha permesso a Westbrook, che resisteva addirittura da 55 anni. Ma come ha scritto lo stesso Robertson in una lettera di congratulazioni rivolta al giocatore di OKC, "i record sono fatti per essere battuti". Russell ha fatto di più, dato che ha mantenuto la tripla doppia di media per l'intera stagione: l'ultimo a riuscirci fu proprio "sua Maestà" Robertson. Insomma, qualcosa di pazzesco che non poteva che essere premiato con l'MVP. Westbrook ha spinto Oklahoma ai playoff con la forza di un uragano, facendo dimenticare l'estate turbolenta caratterizzata dall'addio dell'(ex) amico Kevin Durant, passato ai Golden State Warriors., altri due protagonisti assoluti di questa stagione. "Siamo grandi amici, hanno entrambi giocato una stagione fantastica - ha detto Westbrook in sala stampa, dopo essere salito sul palco per ricevere il premio dal numero uno della Lega, Adam Silver -Lo dicevo per scherzo, e ora invece ho il trofeo qui accanto a me. È incredibile, non avrei mai potuto immaginarlo". La serata ha regalato una grande soddisfazione anche per l'Italia: Mike D'Antoni è stato eletto coach dell'anno, grazie alla sua eccellente stagione con Houston.: "Un'esperienza fondamentale per me - ha ribadito il coach dei Rockets - Non smetterò mai di ringraziare Peterson e l'Italia". Il miglior difensore dell'anno è(Warriors), mentreè il "più migliorato dell'anno". Ad un giocatore di Milwaukee anche il "Rookie of the Year": si tratta del classe 1992