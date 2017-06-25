Europeo donne, Italia battuta... dall'arbitro. Al Mondiale va la Lettonia, tanta rabbia tra le azzurre

E' questo il sentimento principale che accompagna oggi la Nazionale azzurra dopo quanto accaduto ieri durante la sfida contro la Lettonia.e deve dire così addio al sogno di approdare al Mondiale di Spagna 2018. Competizione dove invece andranno le atlete baltiche. Rabbia perchè c'è la convinzione di aver dato veramente tutto e di aver meritato, sul campo, la qualificazione al Mondiale. Rabbia perchè c'è la convinzione che questa eliminazione: un fallo antisportivo a Cecilia Zandalasini, a soli 9 secondi dalla sirena, quando l'Italia era avanti nel punteggio. Le azzurre potevano spendere ancora un fallo: decidono di farlo con quella che probabilmente è la miglior giocatrice del torneo e attualmente una delle migliori d'Europa., ma i direttori di gara fischiano un incredibile ed insensato fallo antisportivo. Dalla lunetta Steinberga mette i tiri liberi. Le azzurre hanno l'ultimo possesso: Masciadri tenta il tiro della disperazione che per un attimo sembra diventare un miracolo.. Finisce 67-68, l'Italia non andrà in Spagna l'anno prossimo, ma è un'esclusione chiaramente decisa da un gigantesco "orrore" arbitrale. Con Zanda (25 punti e 14 rimbalzi, semplicemente straordinaria) che scoppia in lacrime insieme alle sue compagne, a parlare nel post-gara è coach Capobianco: "- tuona Capobianco - Abbiamo fatto anche di più, sono orgoglioso di allenare queste ragazze straordinarie". Per il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),, quello di ieri è solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno penalizzato l'Italia. "Dalla mancata sanzione a Hollingsworth per la gomitata, al fischio prima in nostro favore e poi invertito a pochi secondi dalla fine della partita con la Turchia. Quello che è successo oggi poi è sotto gli occhi di tutti. Non so se stanotte l’arbitro che ha fischiato il fallo antisportivo a Cecilia Zandalasini nel finale di gara dormirà tranquillo".