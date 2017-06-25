E' Dairis Bertans la nuova guardia dell'Olimpia Milano: proviene dal Darussafaka

Ecco un profilo di Dairis Bertans, la nuova guardia titolare dell'Olimpia Milano che ha appena firmato un contratto annuale.

L'sta per ingaggiare la guardia del, che secondo le principali testate nazionali avrebbe già messo nero su bianco. Attualmente Bertans è sotto contratto con il club turco, ma il budget ridotto dovuto all'esclusione dall'Eurolega, ha indotto il Darussafaka a dover limare il monte ingaggi con alcune cessioni eccellenti, tra le quali anche quella del giocatore lettone.Nelle ultime ore la società di Proli ha dato un'accelerata al proprio mercato, contattando il manager della guardia lettone per concludere in poco tempo l'operazione. Dairis Bertans, sarà dunque la nuova guardia titolare dell'Olimpia Milano. Si tratta di un giocatore che può vantare una discreta esperienza internazionale, classe '89, alto 194 centimetri. E' di 6,4 punti a partita la media realizzativa dell'ultima stagione, con 16 minuti di utilizzo medio e il 50% nelle conclusioni dall'arco. Nel Darussafaka veniva considerato un'alternativa di lusso, nell'Olimpia troverà sicuramente maggior spazio e un numero di minuti superiore. La sua miglior prestazione nel Darussafaka porta la data del 12 gennaio 2017 nella sfida di Eurolega contro il Baskonia, In quell'occasione, Bertans, realizzò la bellezza di 29 punti in 26 minuti con 31 punti di valutazione. Dopo una stagione discreta, Bertans troverà nell'Olimpia Milano un'opportunità unica per dimostrare quel salto di qualità che ancora è mancato. Per lui, contratto di un anno con opzione per il secondo. Una scommessa che la squadra di Pianigiani cercherà di vincere nella stagione della riscossa.