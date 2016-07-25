Europeo Under 20, l'Italia chiude al 5° posto
di Redazione
25/07/2016
L'Italia supera anche la Lettonia (86-79) e chiude al quinto posto l'Europeo Under 20 di Helsinki. Una Nazionale in evidente crescita fisica e tecnica, che lascia parecchio rammarico: se la sfida con la Turchia fosse andata diversamente, forse staremmo parlando d'altro. Tuttavia, i ragazzi di Pino Sacripanti meritano tanti applausi, e il massimo sostegno per aver disputato un bel torneo: sono giovani, avranno tante possibilità per rifarsi. Gli azzurrini hanno tenuto sempre piuttosto saldamente le redini del match, tranne qualche patema d'animo di troppo nel finale, quando i lettoni sono riusciti a riportarsi a pochi punti dall'Italia. Ancora una volta il 'leader' della Nazionale Under 20 è Diego Flaccadori. La guardia tiratrice dell'Aquila Trento offre una nuova, grande performance (18 punti), confermando quanto di buono fatto vedere in tutto l'Europeo. Come detto, l'Italia è stata sempre in testa, ed è riuscita ad imporre l'accelerata decisiva nel terzo quarto, grazie al break di 10-2 che ha lanciato gli azzurrini verso il +18. Sembrava un distacco irrecuperabile per i lettoni, e l'ultimo quarto non doveva essere altro che una formalità per Flaccadori e soci. Invece la Lettonia, da quel momento in poi, non ha più sbagliato praticamente niente: complice qualche errore di troppo da parte della nostra Nazionale, i lettoni sono riusciti a rosicchiare punto su punto, arrivando addirittura a -5 a un minuto e mezzo dalla sirena conclusiva (79-84). Ma la crescita mentale di questo team si vede anche in questo: l'Italia resta calma e fredda anche davanti alla paura della rimonta clamorosa, blinda la difesa e va a realizzare i liberi decisivi con Mussini (anche per lui ottimo Europeo). Lettonia sconfitta e quinto posto conquistato. Intanto primo successo azzurro all'Europeo Under 18 femminile a Sopron, in Ungheria. Dopo la sconfitta con la Russia all'esordio, le ragazze allenate da coach Giustino Altobelli hanno battuto Israele 64-49, grazie ai 15 punti di Elisa Pinzan, i 13 di Lorela Cubaj e i 10 di Anna Togliani. L’Italia tornerà in campo alle ore 13.00 per affrontare la Turchia, superata 81–70 dalla Russia dopo un tempo supplementare. In palio ci sarà il secondo posto nel girone.
