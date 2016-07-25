Home Protagonisti Cantù, biennale per Kurtinaitis: Cerella verso Avellino

di Redazione 25/07/2016

Kurtinaitis sta per rescindere con il Khimki per firmare con Cantù. Ad Avellino attendono il colpo Cerella, Hickman firmerà per l'Olimpia Il nuovo coach di Cantù sarà il lituano Rimas Kurtinaitis. Per lui il club lombardo ha stipulato un contratto di due anni la cui firma verrà apposta in settimana prima dell'ufficializzazione. Il tecnico sta risolvendo il contratto che lo lega fino al 2017 ai russi del Khimki, con i quali sta trattando la buonuscita. Kurtinaitis è un tecnico pluridecorato, avendo vinto da allenatore per due volte l'Eurocup con il Khimki e per una volta con i lituani del Lietuvos Rytas. Da giocatore ha vinto la medaglia d'oro con la nazionale sovietica alle Olimpiadi di Seoul, e il bronzo per ben due volte alle olimpiadi di Barcellona e Atlanta rispettivamente nel 1992 e nel 1996. Kurtinaitis è un tecnico di esperienza, classe '60. All'attivo anche una esperienza in campo politico a Mosca. Cerella vicino ad Avellino, Lighty ufficiale a Trento Ancora incerto il destino di Bruno Cerella, in uscita da Milano. Si è arenata la trattativa che avrebbe dovuto portare il giocatore alla Leonessa Brescia. ma nelle ultime ore sarebbe stata la Scandone Avellino a farsi sotto per l'italo-argentino individuato come la giusta alternativa al partente Severini. Le parti sono vicine anche se la presenza di alcuni dettagli da limare sta ritardando l'ufficialità. A breve l'Olimpia Milano ufficializzerà l'arrivo dell'ex giocatore di Pesaro, Ricky Hickman. Al giocatore verrà accordato un contratto annuale con opzione sul secondo anno. Tra oggi e domani il giocatore dovrebbe apporre la firma dopo che saranno limati gli ultimi dettagli, poi seguirà l'ufficializzazione. Anche la Dolomiti Energia Trento ha messo a segno in queste ore un colpo di mercato importante, aggiungendo un tassello prezioso al proprio mosaico. Si tratta dell'esterno americano David Lighty protagonista di due stagioni importanti con i francesi del Nanterre e dell'Asvel Villeurbanne. Lighty ha già militato in due formazioni italiane in passato, Cantù e Cremona, ma negli ultimi anni ha messo in evidenza dei progressi notevoli. E' marito della giocatrice di Wnba Tayler Hill, con la quale ha avuto anche un figlio.