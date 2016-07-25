Kobe Bryant guida la Ferrari a Maranello, il Milan gioca a... basket

Quando un campione decide di cimentarsi in un altro sport rispetto a quello abituale suscita sempre. In particolare quando decide di mettersi alla guida della 'rossa' più famosa del Mondo: la Ferrari. Tutti ricorderanno come qualche anno fa si vociferasse di un imminente passaggio didal motociclismo all'automobilismo, con probabile approdo proprio a Maranello. Quella di Rossi in Ferrari rimase solo una piacevole suggestione, anche se il pilota marchigiano provò l'ebbrezza di guidare una 'rossa', per la precisione la F2008.. Il campionissimo NBA è in Europa per il suo "Mamba Mentality Tour": dopo aver fatto tappa a Milano e Reggio Emilia (dove ha salutato i vecchi amici della sua adolescenza italiana), Bryant ha fatto un salto a Maranello per visitare il pianeta Ferrari. Una volta lì, non ha resistito. Bryant non ha guidato una F1, ma la F12tdf, interessandosi anche a particolari dettagli come design e produzione delle vetture. Al termine della visita, per il cinque volte campione NBA, proprio di fronte alla casetta dell’ufficio di Enzo Ferrari. Intanto, a Chicago, il nuovo allenatore del Milan,, ha optato per un fuoriprogramma durante l'allenamento della squadra rossonera:. Un'idea che è piaciuta molto ai 'Diavoli', anche se molti di loro hanno dimostrato poca dimestichezza con la palla tra le mani, con molti errori al tiro.Un modo per unire il divertimento a peculiarità che caratterizzano sia il basket che il calcio:su tutti.