NBA, primo ko per San Antonio. Vittorie per Warriors e Cavs

Esatto, sembrava. Perchè questo campionato tende a ribaltare ogni pronostico: non appena si comincia ad avere certezze su qualcosa, state sicuri che accadrà l'esatto contrario. Ebbene,: quattro vittorie consecutive che assegnavano di diritto agli uomini di coach Gregg Popovich la palma di terzo incomodo (dopo Golden State e Cleveland). Invece ieri notteaddirittura tra le mura amiche dell'AT&T Center. San Antonio ha potuto avvalersi del solito grande apporto degli ispiratissimi(30 punti e 7 rimbalzi) e(21 punti e 8 rimbalzi), ma nessun altro membro del quintetto è riuscito a raggiungere la doppia cifra. Inoltre, dalla panchina non sono arrivate quelle forze fresche necessarie durante il match per provare a vincere la contesa.: 22 punti complessivi per lui. Le favorite alla vittoria finale, Golden State e Cleveland, superano senza troppi problemi gli ostacoli Houston e Portland.D'altronde, quando la coppia d'oro Curry-Durant realizza 48 punti, c'è davvero poco da fare... Ha fatto certamente più fatica Cleveland,. Sugli scudi Kyrie Irving (32 punti) ma non si può non sottolineare l'ennesima grande prova di LeBron James, che sfiora la tripla doppia:. Bella affermazione esterna dei Bucks,, mentre Minnesota si sbarazza agevolmente di Memphis (116-80)., perdendo davanti al proprio pubblico contro Orlando (101-103) dopo essere stata avanti di 14 punti al termine della prima frazione. Successi casalinghi per Miami (108-96 sui Sacramento Kings) e Indiana (115-108 contro i Los Angeles Lakers)., che vanno ko a Detroit (102-89).