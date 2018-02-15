Home NBA Belinelli, debutto con i fiocchi con la maglia dei Sixers: 17 pt nella vittoria contro gli Heat

di Redazione 15/02/2018

Strepitoso debutto per Belinelli che dà il suo contributo decisivo alla cruciale vittoria di Philadelphia contro i Miami Heat. Non poteva iniziare meglio, per Marco Belinelli, l'avventura con i Sixers nella notte italiana. L'ala azzurra ha contribuito con 17 punti alla vittoria dei Philadelphia per 104-102 contro i Miami Heat. I Sixers, senza l’infortunato Joel Embiid, griffano la quinta vittoria consecutiva compiendo un passo cruciale in chiave Playoff. Con questa vittoria, la franchigia di Philadelphia si porta sul 30-25, consolidando il settimo posto ad Est, sopravanzando proprio gli Heat (30-28) e restando in scia a Indiana (33-25). Miami ha avuto il demerito di dilapidare il corposo vantaggio di 24 punti, crollando fisicamente nella seconda metà di gioco consentendo ai Sixers di prendere il sopravvento sotto le plance. Nella seconda parte del match sono 23 i rimbalzi offensivi catturati da Phila contro i 3 ottenuti dagli Heat. Oltre a Belinelli sono in tutto cinque i giocatori dei 76ers a finire il match in doppia cifra. Saric è il top scorer con 19 punti tanti quanti ne ha messo a referto Simmons. Marco Belinelli nei 28 minuti in cui è rimasto in campo ha messo a referto 17 punti (7/12 al tiro, 3/58 da 3). Philadelphia: Saric 19, Simmons 18, BELINELLI 17, Redick 14, Holmes 11. Miami: Johnson J. 22, Dragic 18, Whiteside 16, Johnson T. 12. I risultati della notte Nba Atlanta @Detroit 98-104 Charlotte @Orlando 104-102 Indiana @Brooklyn 108-103 Washington @New York 118-113 LA Clippers @Boston 129-119 Sacramento @Houston 91-100 LA Lakers @New Orleans 117-139 Toronto @Chicago 122-98 OKC @Memphis 121-114 Phoenix @Utah 97-107 Golden State @Portland 117-123