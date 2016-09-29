Caricamento...

Sky Sport e Nba: ecco il nuovo accordo per i prossimi due anni

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2016

Sky Sport e Nba: ecco il nuovo accordo per i prossimi due anni

Ecco il nuovo accordo per i prossimi due anni tra Sky Sport e Nba che sostituirà il vecchio accordo con Gazzetta.it in scadenza a settembre.

Sky Sport e Nba potrebbe diventare il connubio vincente del futuro. A fine settembre scadrà l'accordo fra la National Basket Association e Gazzetta.it che per diversi anni è stato il canale ufficiale del grande basket americano. E' stato Davide Chinellato sul social network Twitter a dare la notizia ringraziando i lettori e i collaboratori per il servizio offerto in questi anni, molto apprezzato dagli appassionati di pallacanestro italiani. La futura partnership tra Sky Sport e Nba dovrebbe estendersi ai prossimi due anni. La piattaforma della pay tv italiana è già titolare dei diritti televisivi per la stagione 2016/17. In questa stagione trasmetterà anche due gare ogni settimana per quanto concerne il massimo campionato di basket italiano, mentre continuerà ad avere l'esclusiva anche per quanto concerne l'Eurolega e gli eventi Fiba maschili e femminili per gli anni a venire. Insomma Sky Sport si candida a diventare sempre di più la tv del basket italiano. Rai Sport continuerà a trasmettere il posticipo del lunedi come già avvenuto in passato e alcune gare dei playoff scudetto ad aprile e maggio. Non resta che augurare un buon divertimento ai nostri lettori e a tutti gli appassionati italiani di pallacanestro.
