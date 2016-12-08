Caricamento...

La Sidigas Avellino travolge il Mega Leks e consolida il primo posto

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2016

La Sidigas Avellino affonda il modesto Mega Leks e si conferma al primo posto nel girone, grazie ad una prestazione super di Thomas.

La Sidigas Avellino prosegue la marcia positiva in Champions League superando, secondo pronostico, il Mega Leks, consolidando il primato nel girone. Brillante, ancora una volta, Thomas autore di 19 punti, mentre positivo è stato anche l'impatto con il match di Cusin (11 punti e 9 rimbalzi). Una gara che gli irpini hanno condotto dal primo all'ultimo minuto, prendendo il largo nel finale e rifilando ben 24 punti di distacco dagli avversari (85-61 il punteggio finale) che hanno tenuto botta solo nel primo tempo. All'intervallo lungo, il risultato era ancora in equilibrio sul 37-33 con gli ospiti in grado di reggere alla distanza grazie al talento di Milisavljevic e Glogovac, mentre Thomas affonda su una difesa troppo morbida, crollata letteralmente nel finale. Il terzo quarto è fatale per gli ospiti che soffrono oltremodo le penetrazioni di Randolph e le conclusioni dalla distanza di Ragland che portano il quintetto di Sacripanti sul 59-43 in conclusione di terza frazione. Nell'ultima frazione tocca ancora a Thomas e Green scavare un ulteriore solco nel punteggio, mettendo due triple in serie che mandano in archivio la contesa. Gli ospiti provano a rendere meno umiliante il distacco grazie ad un miniparziale che porta la firma di Spasojevic e Simeunovic, ma è ancora Thomas e il neo entrato Parlato (5 punti nei minuti finali) a rendere ancora più pingue il distacco che a fine partita sarà di 24 punti. La Sidigas Avellino, con questo successo, rimane in testa al girone ipotecando il passaggio del turno.
