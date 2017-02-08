Olimpia Milano, la conferenza stampa di Repesa alla vigilia del match decisivo contro l'Efes

Ecco la conferenza stampa del coach dell'Olimpia Milano in vista del match spartiacque nella lotta verso un posto nei playoff.

è tornata a credere nella possibilità di centrare l'obiettivo playoff. Anche se le speranze sono ridotte ad un lumicino, rimane ancora aperta la porta ai meneghini per centrare il massimo obiettivo europeo ma occorrerà sconfiggere a domicilio i turchi dell', un brutto cliente per tutti. Con nove gare ancora da disputare ci sono ancora margini per una rimonta che avrebbe comunque del clamoroso. L'Efes occupa attualmente l'ottavo posto in classifica di Eurolega, cioè l'ultimo disponibile per centrare i playoff. Solo tre vittorie dividono i turchi dall'Olimpia Milano, e un successo contro i turchi varrebbe doppio proprio in ottica qualificazione.La gara è prevista domani sera con diretta alle ore 18.30 su Fox Sport canale 204 di Sky alla Abdi Ipekci Arena. Nel match di andata fu l’Olimpia ad imporsi con il risultato di 105-92 con 22 punti di. Nella conferenza stampa pre gara, Repesa ha speso parole di fiducia in vista della trasferta turca, che ormai ha assunto i contorni di un match spartiacque per il futuro europeo dell'Olimpia: 'Stiamo giocando molto meglio di un mese fa – ha commentato Repesa – peccato non avere una o due vittorie in più ma ci sono tante partite da giocare e bisogna affrontarle nel modo giusto e provare a fare il massimo. Siamo consapevoli che per noi ogni partita è importante. L’Efes è la squadra che segna di più in campo aperto e a rimbalzo d’attacco. Servirà disciplina per 40 minuti per costringerli a giocare 5 contro 5 a metà campo. A Istanbul dobbiamo giocare con la qualità di Madrid confermando il nostro buon momento'. Fra i convocati si rivedrannoappiedato da un mal di schiena nello scorso match contro Varese.