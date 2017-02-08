Iran, svolta storica: ecco la divisa con il velo per le donne del basket

Una decisione che può diventare storica per la Nazionale iraniana femminile. Stando all'anticipazione fornita da Masoud Soltanifar, Ministro dello Sport e della Gioventù della Repubblica Islamica dell’Iran,, approvando così la tenuta da gioco proposta dalla Federazione del Paese mediorientale. Una decisione storica, dicevamo, perchèOra che le ragazze iraniane potranno utilizzare- ovvero la copertura di braccia, gambe e testa - l'Iran potrà tornare a far parte dell'universo del basket femminile, mettendo fine anche alla querelle che si era creata tra la Federazione iraniana e le giocatrici della Nazionale: sì, perchè mentre le giocatrici di basket iraniane hanno dovuto subire lo 'stop',, ottenendo anche importanti risultati a livello internazionale. "Abbiamo messo in piedi leper permettere alle atlete con il velo di partecipare alle competizioni internazionali", ha detto il presidente della FederBasket iranianaFrode fiscale. E' questa l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari due imprenditori di Livorno. Uno di loro, come riportato dal quotidiano "Il Tirreno", è l'attuale presidente della Labronica Basket,. I provvedimenti si inseriscono in un'operazione della Finanza battezzata "Rambo" e condotta dal comando provinciale della Guardia di finanza di Livorno, con il coordinamento del comando regionale, e funzionari dell’Agenzia delle Dogane labronica. Su richiesta della Procura è scattato anchenella disponibilità di 6 imprese (2 ditte individuali e 4 società) per un valore di circa 4 milioni di euro. La Labronica è attualmente prima in classifica nel campionato di Serie C Silver della Toscana.