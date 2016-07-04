Home Protagonisti Torneo preolimpico Rio 2016: dove vedere i match e il calendario

di Redazione 04/07/2016

Finalmente è arrivato il giorno dell'esordio nel preolimpico per la nazionale di coach Messina, che si gioca il pass per Rio 2016 in programma in autunno. Oggi al Palalpitour di Torino gli azzurri debutteranno contro la Tunisia alle ore 21 (match trasmesso in diretta su Sky Sport 1). Il torneo consta di due gironi da tre squadre, con le prime due per ogni raggruppamento che si affronteranno in semifinale e poi la finalissima che decreterà l'unica squadra che approderà a Rio 2016. La gara di oggi si presenta relativamente agevole, contro la squadra africana che vanta una grande tradizione cestistica nell'ambito del proprio continente ma che a livello internazionale è ben poca cosa. Il top player dei tunisini è il centro di Dallas, Salah Mejri, abile nelle stoppate e unico giocatore di dimensioni internazionali. Valido sarà anche l'apporto di Romdhane, Roll e Abada, altri componenti del roster con discrete qualità tecniche. Per il resto si tratta di una squadra nel complesso modesta e ampiamente alla portata della nazionale di coach Messina. Dopo la sfida contro la Tunisia, il torneo preolimpico dell'Italia proseguirà con la sfida contro la Croazia, di ben altro tenore. I croati potranno contare sui grossi calibri come l'ala dell'Olimpia Milano, Krunoslav Simon, autore di una grande stagione e il play di Sassari Stipcevic. Assenti eccellenti il centro Ante Tomic e Rudez (che gioca in Nba con Minnesota) cosi come Lafayette tutti appiedati da problemi fisici. Ecco il calendario del torneo Preolimpico 4-9 luglio LUNEDÌ 4 LUGLIO Grecia – Iran (gruppo A): ore 18.00 Italia – Tunisia (gruppo B): ore 21.00 MARTEDÌ 5 LUGLIO Iran – Messico (gruppo A): ore 18.00 Italia – Croazia (gruppo B): ore 21.00 MERCOLEDÌ 6 LUGLIO Grecia – Messico (gruppo A): ore 18.00 Tunisia – Croazia (gruppo B): ore 21.00 SABATO 8 LUGLIO Semifinale 1 (Prima classificata gruppo A – Seconda classificata gruppo B) Semifinale 2 (Prima classificata gruppo B – Seconda classificata gruppo A) DOMENICA 9 LUGLIO Finale (vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2) – ore 21.00