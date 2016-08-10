Home Protagonisti Pallacanestro Reggiana: ufficiale l'arrivo dell'ala-centro Lesic

di Redazione 10/08/2016

La Pallacanestro Reggiana ha ingaggiato il lungo sloveno Sava Lesic che affiancherà Cervi nel roster di Menetti. Vicino anche il colpo Delroy James. Il mercato della Pallacanestro Reggiana ha subìto una accelerazione nelle ultime ore. I vice campioni d'Italia nelle ultime ore hanno tesserato un centro che sarà la prima alternativa a Riccardo Cervi tornato dopo l'esperienza di Avellino. Si tratta di Sava Lesic, un'ala-centro di 28 anni, alto 2 metri e 06 per 100 chili di peso. Reduce dall'esperienza nelle file dell'Olimpia Lubiana con la maglia della quale squadra ha messo a segno una media di 14 punti a partita in circa 26 minuti di media partita e il 34% nel tiro dall'arco. Per lui contratto di un solo anno e la speranza che il giocatore, non più giovanissimo, possa rappresentare un ottimo investimento. Il d.s della Pallacanestro Reggiana, Frosini, nutre grandi aspettative, come ha dichiarato lo stesso alla stampa: 'Aggiungiamo al nostro roster un giocatore ormai nel pieno della sua maturità. Si tratta di un'ala-centro di esperienza europea, eclettico e dotato di ottima tecnica, in grado di ricoprire al meglio entrambi i ruoli. Nell'ultima stagione – prosegue Frosini – Lesic ha disputato una grande stagione in Eurocup, mettendo in mostra caratteristiche che si coniugano bene con il sistema di gioco di Menetti'. Anche lo stesso Lesic si è detto felice di essere approdato alla Pallacanestro Reggiana, come dichiarato dal giocatore sloveno ai giornalisti: 'Io sono felice di far parte di questa squadra. Per me è davvero un onore giocare in un club che si è affermato negli ultimi anni ad alti livelli in Italia e in Europa. Farò di tutto per ripagare la fiducia che è stata riposta in me'. Vicino anche il colpo Delroy James A breve la squadra emiliana annuncerà anche l'ingaggio di Delroy James, l'ala della Guyana che in Italia ha già giocato con l'Enel Brindisi. Proviene dalla recente esperienza nelle file dell'Enisey dove ha giocato una buona Europe Cup con 14 punti di media punti a gara.