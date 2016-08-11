Rio 2016, basket femminile: USA inarrestabili, Spagna e Canada ok

nel torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Rio 2016. Le americane sono riuscite a regolare anche la Serbia (110-84), che per lunghi tratti del match è riuscita comunque a creare qualche grattacapo alle campionesse statunitensi. Gli Stati Uniti sono riusciti comunque a controllare e a portare a casa il match,. La protagonista principale di questo successo - manco a dirlo - è la maestosa(25 pt, 6-10 da tre e 6 assist), ottimamente coadiuvata da Breanna Stewart (17 pt e 5 rimbalzi) e da Tina Charles (15 pt, 4 assist e 8 rimbalzi). Come sempre, però, la Nazionale americana dimostra di non limitarsi alle giocate singole, ma di ricercare sempre la manovra coinvolgendo tutte le atlete. Una soluzione che si sta rivelando nettamente vincente. La Serbia, dal canto suo, ha fatto ciò che ha potuto,. Il pressing serbo ha fatto faticare le ragazze USA più del previsto: sugli scudi Jelena Milovanovic (15 pt e 4 rimbalzi), Sonja Petrovic (15 pt e 2-3 da tre) e Danielle Page (15 pt e 2-3 da tre). Nelle altre sfide di giornata,, che hanno sconfitto rispettivamente Cina e Senegal. Le atlete iberiche si sono imposte sulle cinesi 89-68: ottime le prestazioni di Alba Torrens (32 pt e 8 rimbalzi), Astou Ndour (21 pt e 5 rimbalzi) e Leticia Romero (16 pt). Poco da fare per le asiatiche,. Ancora una sconfitta per le ragazze senegalesi, che perdono anche il match contro il Canada 58-68. Prestazione molto convincente quella delle nordamericane,Tra le atlete africane da segnalare la performance di tutto rispetto di Astou Traore, capace di infilare 24 punti, quasi la metà del punteggio complessivo della sua squadra.