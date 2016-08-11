Rio 2016: USA vincono, ma che fatica! Parker fa godere la Francia

Tre indizi fanno una prova: le prestazioni dell'Australia in queste Olimpiadi di Rio 2016 non sono affatto casuali., riuscendo addirittura ad arrivare all'intervallo sopra di 5 punti. Soltanto nella ripresa i campioni a stelle e strisce hanno ripreso in mano le redini del gioco,una partita che stava diventando molto complicata. E che forse ha tolto qualche certezza alle superstar NBA. La terza vittoria su tre degli Stati Uniti è firmata principalmente da, che diventa il miglior marcatore di sempre nella storia olimpica degli USA. Proprio 'Melo fa partire forte gli uomini di coach Krzyzewski con tre triple nei primi minuti, ma l'Australia non si fa intimorire e risponde colpo su colpoIl canestro di Bogut regala agli "Aussies" un incredibile +8, ma la gioia dura poco: gli USA reagiscono subito, il primo quarto si chiude 28-28. Con Bogut in panchina, gli americani provano ad accelerare: ma non appena rientra il centro dei Dallas Mavericks la gara torna a parlare australiano.e vanno alla sirena di metà gara in vantaggio 54-49. Nella ripresa la strigliata di coach K fa bene agli statunitensi:Ma l'Australia non molla un centimetro e fa sudare le sette camicie ai campionissimi NBA, tanto da riuscire a tornare davanti all'inizio dell'ultimo quarto. A questo punto la differenza la fa Carmelo Anthony: le sue triple permettono agli USA di tornare sul +4, che diventerà +7 grazie a Irving., ma ancora Irving ristabilisce le distanze: finisce 98-88 per la Nazionale a stelle e strisce, ma tutto il pubblico tributa, che sta dimostrando partita dopo partita di possedere solidità, gioco e convinzione nei propri mezzi. La Francia esulta nel finale:Ma il protagonista principale della vittoria transalpina è certamente, capace di realizzare 22 punti e di tirare fuori la Nazionale francese da un momento complicato, quando tutto lasciava pensare che la gara si stesse incanalando a favore della Serbia. Finale al cardiopalma: Teodosic fallisce il tiro da tre, nel ribaltamento Parker trova il canestro del sorpasso. L'ultima parola spetta a Bogdanov,: finisce 76-75 per la Francia. Nell'altra sfida di giornata,: i sudamericani salgono a 4 punti nel girone, asiatici all'ultimo posto con soli 3 punti.