Europeo Under 16: le azzurre volano ai quarti di finale

di Redazione 11/08/2016

Accede ai quarti dell'Europeo Under 16 femminile la nazionale di Lucchesi, trascinata ancora una volta da Sara Madera. Prosegue senza soste la marcia trionfale nell'Europeo Under 16 femminile di Basket, della nostra nazionale allenata da Lucchesi. Dopo avere battuto in sequenza la Russia e la Turchia, ed essersi sbarazzate anche della fortissima Lituania vincendo per 80-70 e archiviando il girone eliminatorio al primo posto assoluto, le azzurre hanno sconfitto anche il Portogallo agli ottavi. Un successo più sofferto del previsto per 60-51 davanti ad un PalaBenedetti gremito che ha dato un caldo sostegno alle nostre giocatrici. L'Europeo Under 16 femminile in corso a Udine proseguirà con i quarti di finale dove le azzurre se la vedranno contro la temibile Croazia in una sfida che si preannuncia più equilibrata che mai. Ancora una volta sugli scudi c'è Sara Madera, autrice di un'altra prestazione da incorniciare. Per lei 19 punti e 11 rimbalzi a cornice di una serata magica completata da i 14 punti di Ilaria Panzera e dai 12 di Giulia Ianezic. Non ha preso parte al match Elena Vella ancora appiedata da un infortunio muscolare rimediato nel corso della sfida contro le lituane. La gara contro il Portogallo Le azzurre partono bene mettendo a segno un parziale di 21-6 in apertura di gara che lasciava presagire una serata tranquilla per le ragazze di Lucchesi. Le lusitane hanno resistito piazzando un parziale di 8-0 che ha rimesso tutto in gioco. La prima frazione si è chiusa con le azzurre avanti per 32-23. Nella ripresa, anche grazie alla precisione al tiro di Madera, le azzurre hanno tenuto a debita distanza il Portogallo che comunque non ha mollato la presa fino al suono della sirena. Venerdi alle ore 21 l'Italia dovrà superare la Croazia per sperare di proseguire l'Europeo Under 16.