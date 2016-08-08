Rio 2016, basket femminile: USA travolgenti, Francia al fotofinish

La seconda giornata del torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Rio 2016 ha decretato - semmai ce ne fosse bisogno - che c'è una favoritissima alla vittoria finale:Le giocatrici americane, infatti, hanno emulato i 'maschietti' (che nel primo match hanno spazzato via la Cina 119-62) e si sono sbarazzate agevolmente del Senegal:che non dovrebbe (condizionale di circostanza...) conoscere rivali. La compagine senegalese di coach Gayè ha provato a fare ciò che potuto, ma di fronte alla forza fisica e all'ottima manovra delle statunitensi non c'erano davvero speranze., dimostrando tutta la qualità dei singoli all'interno di un collettivo ben collaudato: tra le protagoniste dell'enorme successo contro le senegalesi,Le giocatrici USA si mostrano fortissime particolarmente unite: elementi essenziali per conquistare l'ambito oro olimpico.di un match particolarmente equilibrato, affrontato a viso aperto da entrambi i team che hanno mostrato una grande voglia di vincere. Alla fine a spuntarla sono state le iberiche (65-59)e certamente saranno in grado di rifarsi nelle prossime sfide. Le migliori? Per la Spagna senza dubbio, ottima anche la prova della serba, capace di realizzare complessivamente 17 punti. Seconda vittoria per l'Australia, che dopo aver regolato le padroni di casa del Brasileper la gioia di coach Joyce. Due su due, quindi, per le oceaniche, trascinate da Elizabeth Cambage (22 punti). Vittoria al cardiopalma per la Francia:Grande rammarico per le atlete bielorusse: sugli scudi Tatsiana Likhtarovich (16 pt), Katsiaryna Snytsina (14 pt) e Yelena Leuchanka (13 pt).