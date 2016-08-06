Rio 2016, inizio boom: l'Australia domina la Francia (87-66)

Analizzando la gara d'esordio del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016,e tra le possibili protagoniste per una medaglia (con l'oro già destinato allo squadrone USA, ndr). In pochi credevano che l'Australia potesse riservare sorprese ai transalpini, pur disponendo di qualche buon elemento. E invece, gli oceanici non hanno soltanto vinto, ma anche con un distacco piuttosto netto:Va detto, però, che l'Australia è stata capace di mantenersi in vantaggio per tutta la durata del match. Già dai primi minuti si era capito che per la Francia non sarebbe stata una serata facile:, e solo una timida reazione francese permetteva ai "Bleus" di chiudere la prima frazione sotto di 6 punti. Ma l'Australia ha in rosa giocatori come Bogut e Dellavedova, non proprio gli ultimi arrivati: a metà del secondo quarto il vantaggio sale a 15 punti,, chiudendo il primo tempo sotto di soli 3 punti (36-33). Chiunque, a questo punto, si aspetterebbe un secondo tempo gagliardo da parte dei francesi. Chi aveva questa aspettativa rimarrà ampiamente deluso:Il vantaggio oceanico torna ben presto sulla doppia cifra, con la Francia che accusa il colpo e non riesce a reagire. Neppure lo sforzo di Gelabale aiuta i transalpini, totalmente in bambola e sotto di 20 punti a 5' dal termine.: la Francia neppure ci prova, finisce 87-66. Subito una sorpresa, quindi,e l'Australia che si ritrova i primi due punti in cascina molto meritatamente.