Rio 2016, inizio boom: l'Australia domina la Francia (87-66)
di Redazione
06/08/2016
Analizzando la gara d'esordio del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016, quasi tutti convenivano nel ritenere la Francia di Tony Parker nettamente favorita e tra le possibili protagoniste per una medaglia (con l'oro già destinato allo squadrone USA, ndr). In pochi credevano che l'Australia potesse riservare sorprese ai transalpini, pur disponendo di qualche buon elemento. E invece, gli oceanici non hanno soltanto vinto, ma anche con un distacco piuttosto netto: 87-66, grazie ad una ripresa praticamente perfetta. Va detto, però, che l'Australia è stata capace di mantenersi in vantaggio per tutta la durata del match. Già dai primi minuti si era capito che per la Francia non sarebbe stata una serata facile: le due triple di Patty Mills facevano schizzare i "kangaroos" sul +7, e solo una timida reazione francese permetteva ai "Bleus" di chiudere la prima frazione sotto di 6 punti. Ma l'Australia ha in rosa giocatori come Bogut e Dellavedova, non proprio gli ultimi arrivati: a metà del secondo quarto il vantaggio sale a 15 punti, ma a quel punto si sveglia Tony Parker e la Francia risale la china, chiudendo il primo tempo sotto di soli 3 punti (36-33). Chiunque, a questo punto, si aspetterebbe un secondo tempo gagliardo da parte dei francesi. Chi aveva questa aspettativa rimarrà ampiamente deluso: a riprendere le redini della gara è nuovamente l'Australia, trascinata ancora da Dellavedova e Bogut. Il vantaggio oceanico torna ben presto sulla doppia cifra, con la Francia che accusa il colpo e non riesce a reagire. Neppure lo sforzo di Gelabale aiuta i transalpini, totalmente in bambola e sotto di 20 punti a 5' dal termine. Gli ultimi minuti servono solo all'Australia per controllare: la Francia neppure ci prova, finisce 87-66. Subito una sorpresa, quindi, con la Francia che vede il suo cammino già in salita e l'Australia che si ritrova i primi due punti in cascina molto meritatamente.
