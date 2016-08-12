Rio 2016, la Spagna vince ma non convince. La Croazia batte il Brasile (80-76)

La terza giornata del girone B del torneo di basket maschile in queste Olimpiadi di Rio 2016 si è aperta con. Un'allarmealla Carioca Arena 1 ha infatti fatto ritardare l'inizio di Spagna - Nigeria., abbandonata nei pressi della sala stampa, ha fatto immediatamente: solo dopo l'intervento degli artificieri le cose sono tornate alla normalità e la partita ha avuto regolare svolgimento. Match equilibrato quello tra la formazione iberica e quella nigeriana.che le permise di conquistare uno splendido argento a Londra 2012 e di contendere l'oro agli Stati Uniti fino all'ultimo quarto. Anche contro la Nigeria, gli spagnoli sono apparsi lontani parenti della squadra di 4 anni fa: tuttavia, il team di coachè riuscito comunque a prevalere sugli avversari (96-87). Lo stesso è riuscita a fare la Lituania,, che nonostante i suoi 39 anni si è rivelato ancora capace di realizzare 22 punti in un match olimpico. Tra i lituani, ottime le prove di(17 e 7 assist) e(23 punti in 26 minuti). Nell'altro match di giornata,, riuscendo così a conquistare due punti molto importanti. Il pubblico brasiliano ha sospinto incessantemente i suoi beniamini, ma stavolta non è riuscita l'impresa come contro la Spagna: i croati hanno mantenuto saldamente il vantaggio, difendendolo fino all'ultima sirena. Nel torneo femminile,, ormai certe della qualificazione ai quarti di finale. Le "Aussies" hanno regolato un bel Giappone 92-86. Le nipponiche hanno disputato un ottimo match, ma a fare la differenza è stata: 37 punti e 10 rimbalzi! La protagonista della vittoria transalpina contro le padrone di casa del Brasile (74-64) è stata invece(18 punti). Infine, molto equilibrata la sfida tra Bielorussia e Turchia: l'hanno spuntata le atlete turche (74-71).