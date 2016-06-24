Spagna, trionfa il Real Madrid: Barcellona battuto (91-84), 33esimo titolo per le merengues

Nel basket come nel calcio.non c'è solo nella Liga, ma anche nella palla a spicchi. Quest'anno ad esultare sono le merengues, che hanno sconfitto in finale proprio i rivali di sempre del Barcellona:. Non una stagione esaltante per il Barcellona, che chiude il 2015-2016 con un solo trofeo in bacheca, la Supercoppa. Una sconfitta che potrebbe significaree l'apertura di una nuova fase, magari con molti cambiamenti. Staremo a vedere. Assegnato il titolo spagnolo, la stagione del basket europeo è praticamente terminata. In Eurolega, per la Spagna, vanno Real, Barcellona e Vitoria. Il Real Madrid è riuscito così ad aggiudicarsi gara 4: la guardia 28enne delle merengues ha sfoderato una prestazione da applausi, totalizzando 21 punti e conquistando l'MVP della finalissima.: non accadeva da 22 anni. Il quintetto allenato da Pablo Laso (dodicesimo titolo in 5 anni, diciassettesima finale sulle 21 disponibili), dopo una prima parte di stagione un pò balbettante,, con 91.4 punti segnati e pochissime palle perse (11.5 di media). Un gruppo granitico, reso ancora più forte dal trionfo in Eurolega 2014-2015, che ha trovato per l'ennesima volta in Sergio Llull la ciliegina sulla torta. Nel corso dell'anno è brillata anche, play sloveno dal futuro assicurato. Il Barcellona, come detto, potrebbe cambiare molto. Dopo le dimissioni del general manager, arrivate dopo la sconfitta,che negli ultimi 8 anni ha portato il Barcellona a vincere 4 Acb, 3 Coppe del Rey, 4 Supercoppe ed 1 Eurolega. Si fa già il nome del possibile sostituto: il lituano(legato allo Zalgiris Kaunas fino al 2017), a Barcellona da giocatore nel triennio 2000-2003 e nel 2012/2013.