All Star Game, vince l'Ovest (192-182): record di punti per Anthony Davis

ha inevitabilmente oscurato l'evento dell'All Star Game. Ma quello che si è visto a New Orleans non è stato uno spettacolo memorabile: la vittoria è andata alla squadra dell'Ovest,su quella dell'Est, in un match dove le difese non sono praticamente esistite. La notizia più rilevante è certamente il record di punti realizzato da, che diventa meritatissimamente mvp dell'All Star Game con 52 punti e una prestazione strepitosa. Lo 'score' di Davis lo porta a superare una leggenda come(42 punti nel 1962): una soddisfazione non da poco per la stella di New Orleans, che a casa sua si sentiva particolarmente a suo agio. "Volevo il premio Mvp per questi tifosi, per questa città e per questa fantastica franchigia - ha detto Davis - Il record di punti? Fantastico,". Appena comincia la gara ci si rende subito conto che non assisteremo alla partita più intensa degli ultimi anni. E' un All Star Game, e non si possono pretendere dei meccanismi difensivi perfetti,qualcosa vorrà anche dire. C'era molta attesa per capire come si sarebbero comportati Kevin Durant e Russell Westbrook, tornati a vestire per una sola sera la stessa casacca dopo il doloroso e ultra discusso addio di KD,. I due si sono comportati da professionisti, anche perchè, come detto, la gara non è stata affatto all'insegna dell'adrenalina. Il 'top player' di Oklahoma arriva subito dietro Davis con 41 punti, Durant invece va in tripla doppia (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). 21 i punti anche per l'altro fenomeno di Golden State, Steph Curry., mentre LeBron non è apparso particolarmente ispirato (23 punti). Così come la coppia d'oro di Toronto, DeRozan-Lowry: solo 35 punti in due.