Boston saluta Pierce battendo i suoi Clippers (107-102). Westbrook (42 punti) trascina OKC

Il ritorno di Paul Pierce al TD Garden, la sua casa per 15 stagioni e il teatro di quel meraviglioso anello del 2008, è stato l'ultimo: "The Truth" infatti ha deciso di ritirarsi a fine stagione.per tutta la sera, e alla fine il pubblico dei Celtics può anche esultare per il risultato (107-102 ai Clippers). Il protagonista assoluto non solo del successo di ieri sera, ma del momento magico dei Celtics,35ª gara consecutiva oltre quota 20 punti (ieri sera 28 punti e 8 assist). I losangelini di Doc Rivers (altro ex della gara) sono ormai lontani parenti di quella squadra che aveva impressionato fino a Dicembre. Non serve più nemmeno ripeterlo. I Clippers incappano nel quarto ko nelle ultime 5 gare,Nell'ultimo quarto Boston preme sull'acceleratore e raggiunge il +14 a 5' dalla fine: LA prova a rimontare, ma ci pensa Pierce dalla lunetta a chiudere i giochi. C'è tempo giusto per l'ultimo canestro di Pierce, ininfluente per il risultato ma enormemente significativo per il pubblico del TD Garden. Dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare,Detto, fatto: 42 punti e 8 assist che permettono ad OKC di battere Portland 105-99. I Trail Blazers non hanno mollato un centimetro, arrivando anche a pareggiare i conti a metà degli ultimi 12'. Ma ancora Westbrook, coadiuvato da Oladipo, rimette le distanze tra i due team: sua la tripla a poco più di un minuto dalla sirena che dà la certezza del successo ai Thunder.I Raptors vincono 95-103 nonostante la prolungata assenza del loro uomo migliore, DeMar DeRozan. A fare le sue veci ci pensa il play: 15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, i Nets devono arrendersi.