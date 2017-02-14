Final Eight, debutto da brividi per l'Enel Brindisi, Sacchetti: 'Non partiamo battuti'

Ecco le parole del coach dell'Enel Brindisi che dovrà affrontare l'Olimpia Milano nei quarti di finale di Coppa Italia.

L'si candida ad essere una delle protagoniste assolute delleche prenderanno il via nel week end a Rimini. Il coach brindisinosta preparando al meglio questa competizione e in particolar modo la sfida del debutto contro lche rappresenta di certo l'ostacolo più duro per tutti nella corsa verso il trofeo.Meo Sacchetti si è detto conscio, in conferenza stampa, degli ostacoli che la sua squadra dovrà affrontare per poter avere la meglio sulla corazzata allenata da: 'Per noi – ha dichiarato il coach dell'Enel Brindisi – è davvero un grande stimolo affrontare subito Milano, la squadra di gran lunga più forte per roster e risorse. Sappiamo che sarà molto difficile ma abbiamo tutto da guadagnare mentre loro tutto da perdere. La Coppa Italia è una manifestazione che si racchiude in 3-4 giorni e per questo molto particolare. Come ho già vissuto sulla mia pelle in prima persona niente è scontato e tutto si può stravolgere. Bisogna farsi trovare pronti per cogliere l’attimo fuggente, e se lo faremo potremmo dare filo da torcere ai favoriti d’obbligo'. La Coppa Italia evoca i successi alla guida dellaper Meo Sacchetti, che è approdato sulla panchina di Brindisi per dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista anche altrove: 'Ho un feeling particolare con le Final Eight e mi evocano tanti bei ricordi, ma ora sono concentrato al presente. So perfettamente che Brindisi è una piazza che vive di basket 24 ore su 24 e i ragazzi sanno di dover lavorare duramente per guadagnarsi stima e affetto'.