Futuro a Houston per Anthony? Harden: "Non me ne occupo io..."

di Redazione 15/09/2017

A poco più di un mese dallo "start" ufficiale della nuova stagione NBA, il futuro di Carmelo Anthony è ancora avvolto nel mistero. Che il giocatore voglia lasciare New York è ormai cosa nota, ma finora nessuna trattativa è andata in porto, ammesso che ne sia mai iniziata una. Ad oggi sono pervenuti soltanto "ammiccamenti" da parte di alcuni colleghi, che gradirebbero avere 'Melo come compagno di squadra. Su tutti Damian Lillard, che preme per portare il giocatore dei Knicks a vestire la casacca di Portland. Senza neanche esagerare, però, altrimenti potrebbe scattare l'accusa di "tampering", come già accaduto ai Lakers con Paul George (multati di 500.000 euro, ndr). Ma il play dei Trail Blazers non è l'unico a parlare di 'Melo. Anche James Harden, parlando della nuova stagione degli Houston Rockets, è stato incalzato sull'eventualità di vedere Carmelo Anthony con la franchigia texana. Harden ha preferito restare sul vago: "Di queste cose se ne occupa la dirigenza - ha precisato il "Barba" - Al momento penso solo a trovare la maggior intesa possibile con Chris Paul". Tuttavia, i tifosi dei Rockets già sognano di vederli tutti e tre insieme: situazione che è già avvenuta, dato che Harden, Paul e Anthony sono stati visti giocare insieme durante un'esibizione a New York. Ecco perchè il contatto 'Melo-Houston potrebbe essere qualcosa di più di una semplice suggestione. In attesa di conoscere cosa vorrà fare uno dei suoi giocatori di punta, New York procede nel perfezionamento del suo roster. La scelta di un playmaker d'esperienza, da affiancare al rookie Frank Ntilikina, sembrerebbe essere ricaduta su Jarrett Jack, al quale i Knicks avrebbero offerto un contratto garantito per il training camp. Jack è una sorta di scommessa, dato che nelle ultime due stagioni ha giocato solo 34 partite per via di due brutti infortuni: rottura del legamento del ginocchio e in seguito una lesione al menisco.