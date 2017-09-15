Caricamento...

Pronostici e scommesse online: dove trovare i pronostici più interessanti

di Redazione

15/09/2017

Il numero di appassionati di sport che amano scommettere è in costante aumento, forse anche per il fatto che è sempre più facile trovare il modo di farlo. Da alcuni anni infatti anche nel nostro Paese è possibile scommettere online in modo del tutto legale, sui siti autorizzati dall’AAMS, come ad esempio http://www.1xbet.co.com/. Per poter guadagnare da queste scommesse è veramente importante essere appassionati di sport? In realtà no, perché si trovano diverse fonti utili da cui trarre pronostici vincenti.

La scommessa dell’appassionato di sport

Nella media l’appassionato di sport, il tifoso, tende a vincere di meno con le sue scommesse, rispetto alla persona che gioca senza pensare alla sua passione. La motivazione è abbastanza semplice da comprendere: per scommettere si deve essere freddi e calcolatori, senza farsi prendere la mano dalle proprie passioni. Chiaramente il tifoso tende invece a sperare nella vittoria della squadra del cuore, o del campione per cui tifa. Spesso chi è tifoso vince di più dalle competizioni in cui non sono presenti i campioni per cui parteggia, perché riesce a ragionare in modo più freddo, senza farsi trasportare dai suoi desideri, dal cuore da tifoso. Per questo motivo è sempre consigliabile evitare di puntare sulla squadra del cuore o sul campione preferito, a meno che non si abbiano varie informazioni sulla quasi certezza di una vittoria.

Dove trovare dei pronostici vincenti

Non è poi così difficile trovare dei pronostici interessanti, da sfruttare per fare le proprie puntate. Per certi versi lo stesso tabellone del sito su cui si gioca ci dà delle informazioni su quali siano gli scenari possibili in futuro. Le eventualità meno probabili infatti sono pagate molto di più rispetto agli scenari che da più parti si ritengono possibili. Ad esempio se un campione gareggia contro dei novellini, la probabilità che sia lui a vincere è altissima, mentre quella che vinca il novellino è molto bassa. Allo stesso modo la squadra testa di serie di un torneo è molto probabile che vinca contro una squadra entrata nel torneo per il rotto della cuffia. Ogni giorno poi diversi siti, ma anche i quotidiani sportivi, ci raccontano degli avvenimenti in ambito sportivo, narrando ciò che avviene durante gli allenamenti, gli eventuali infortuni, le strategie che saranno messe in atto dalle squadre e dai singoli atleti. Queste informazioni sono certamente utili per preparare dei pronostici a nostro uso e consumo, che possono guidarci nelle decisioni sulle puntate da effettuare.

I siti di pronostici

In rete ci sono anche dei siti che trattano esclusivamente di pronostici sportivi. Alcuni sono totalmente dedicati ad un singolo sport, come ad esempio la Formula1, la MotoGP op il calcio; altri invece si dedicano a qualsiasi sport, del resto le scommesse sportive si possono are per qualsiasi tipo di gara, dall’atletica leggera fino al cricket. A volte i siti specializzati in un singolo sport riportano informazioni più precise e puntuali, potendosi dedicare ad un più ristretto ambito. Ma non è sempre così; in linea generale ogni scommettitore sceglie una fonte per i suoi pronostici e tende a non modificarla nel corso del tempo.
