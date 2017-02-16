Golden State di forza su Sacramento (109-86). Cleveland si impone su Indiana

Il primo, quello sonoro rimediato contro Denver nella scorsa partita; il secondo, quello subito proprio per mano di Sacramento lo scorso 4 febbraio. E ancora una volta i Warriors riescono a rialzarsi subito dopo una sconfitta, arrivando così a 142 partite di fila senza ko consecutivi., che ottengono il meglio da Klay Thompson e Kevin Durant. Tuttavia, nel primo tempo i Kings, pur privi di Lawson, tengono ampiamente testa a Golden State: il primo quarto si chiude con Sacramento sotto solo di tre lunghezze, mentre all'intervallo il team guidato da coach JoergerMa nel terzo quarto viene fuori tutta la rabbia degli uomini di Kerr, che infilano un terribile parzialone da 28-2:Kevin Durant completa l'opera. Steph Curry può permettersi uno score di soli 13 punti: Golden State vince 109-86 e mantiene il miglior record NBA (47-9). Se Golden State chiama, Cleveland risponde. Terza vittoria di fila per i Cavaliers, la settima nelle ultime 8 gare.31 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per un LeBron ispiratissimo; i Pacers pagano la pessima serata di Paul George (13 punti). Ancora una battuta d'arresto per gli Hornets, che escono sconfitti 90-85 anche dal parquet di una Toronto che non era apparsa brillantissima nell'ultimo periodo. Nonostante un DeRozan lontano dai suoi standard abituali,. Lowry (21 punti) riesce ad essere sempre decisivo al momento giusto: il suo gioco da tre a 1'40' dal termine fa volare Toronto, nel finale la tripla di Carroll sigilla il successo Raptors. Uno straordinario Westbrook (38 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, 27esima tripla doppia stagionale) trascina Oklahoma al successo contro New York (116-105),. 33 punti di Isaiah Thomas nel successo di Boston contro Philadelphia (116-108).