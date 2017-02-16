Colpaccio Sidigas Avellino: arriva David Logan

Avellino sta per dare il benvenuto a David Logan dopo che la guardia si è svincolata dal contratto che la legava al Lietuvos Rytas.

Il lungo corteggiamento difinalmente ha centrato il bersaglio proprio poche ore dopo San Valentino. Dopo un lungo tira e molla il club irpino è riuscito ad ottenere il sospirato si da parte del club lituano deldove David Logan milita dallo scorso anno. Secondo l'indiscrezione ribattuta da Spicchi d'Arancia, il giocatore americano di nazionalità polacca si è svincolato dal suo club attuale e starebbe per accasarsi alla corte diL'ultimo match dell'ex Sassari è stata la sfida di ieri sera contro lanella quale il Lietuvos ha perso per 84-87 venendo eliminato dalla coppa nazionale lituana. Logan si è congedato dai propri tifosi con una prova incolore nella quale ha messo a referto 11 punti con un 3/9 dal pitturato nei 28 minuti in cui ha giocato. Con l'arrivo di Logan, Avellino si assicura una guardia di esperienza e di talento in grado di dare un importante apporto di punti, soprattutto nelle conclusioni da fuori, il vero fiore all'occhiello del giocatore americano. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale da parte del club campano. Il giocatore nato a Chicago non dovrebbe essere immediatamente disponibile per la Coppa Italia che si giocherà nel week end ma dovrebbe arrivare in Italia già oggi per conoscere i nuovi compagni. Potrà comunque essere arruolabile per gli ottavi di Champions League, poiché la scadenza per la presentazione delle liste ufficiali scadrà il 24 febbraio. Un colpo da novanta per le ambizioni di Avellino che sta già disputando una stagione ben al di sopra delle attese.