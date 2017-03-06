Golden State si rialza, New York ko. Ciclone Dallas su OKC

Avrà detto questo coach Kerr ai suoi Warriors prima della sfida con i Knicks al Madison Square Garden. Golden State non subiva due ko di fila dall'aprile 2015: le attenzioni dell'opinione pubblica erano tutte sulla sfida newyorkese, per vedere se gli uomini di coach Hornacek sarebbero stati capaci di imporre il terzo stop "in a row" alla corazzata in gialloblu. Niente di tutto questo., ma deve comunque sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dei padroni di casa. Che non hanno mai mollato neppure un centimetro. Dopo una partenza lampo dei vicecampioni in carica (grazie soprattutto a Klay Thompson) già nel secondo quarto i Knicks facevano capire a coach Kerr che non sarebbe stata una serata facile:e locali avanti all'intervallo (50-49). Ma nel terzo periodo indovinate un pò chi decide di salire in cattedra? Esatto, avete indovinato: Sche lo aveva accompagnato nel primo tempo e Golden State va agli ultimi 12' con la doppia cifra di vantaggio. New York non ci sta,alla franchigia di Oakland: i Knicks risalgono fino al -1, ma GS si ricompatta in difesa e respinge le ultime velleità newyorkesi. Quinta sconfitta nelle ultime sette gare per Atlanta: alla Phillips Arena passano gli Indiana Pacers (96-97),Gli Hawks giocano tuttavia un buon match: a meno di due minuti dal termine è +6 Atlanta, ma i padroni di casa non 'ammazzano' la gara e subiscono la rimonta Pacers (34 punti di George) nel finale.che restano aggrappati alla possibilità di agguantare l'ottavo posto a Ovest. Due triple di Bogdanovic nel finale regalano il successo ai Wizards contro i Magic (115-114).