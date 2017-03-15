Golden State torna a vincere, ma Phila la fa tremare. "Triple-double" per LeBron e Westbrook

Stavano per diventare quattro. I mass media USA erano già prontissimi a lanciare i titoloni sul momento nero di Golden State (3 ko di fila). E in effetti c'è mancato davvero poco,prima di riuscire a sconfiggere gli ottimi 76ers di coach Brett Brown. L'Oracle Arena ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.: i problemi restano, e senza Kevin Durant appaiono ancora più evidenti. Tutto questo mentre San Antonio vola... Come spesso accaduto in questa stagione,per poi dilapidare tutto negli ultimi 12'. Il motivo può essere facilmente ricercato nella giovane età e nella scarsa 'cattiveria' nei momenti decisivi del match., se consideriamo anche l'assenza di Ben Simmons dall'inizio della stagione e quella ormai definitiva di Joel Embiid. Con loro due a pieno regime i tifosi dei Sixers potrebbero divertirsi sul serio... Ma dal prossimo anno. Intanto c'è Dario Saric a seminare il panico: ci riesce anche sul parquet di GS (25 punti),che riportano avanti i padroni di casa. Nel finale i 76ers tornano ad un solo punto dai Warriors, ma le due palle perse da McConnell sono un regalo troppo grande quando di fronte hai Golden State: vincono i gialloblu 106-104. Netta e senza appello la vittoria di Cleveland,I Pistons non sono mai in partita. Nella ripresa entra anche Larry Sanders, alla prima con i Cavs e al rientro in NBA dopo due anni e mezzo di esilio volontario. Tripla doppia anche per- ma dai? - giunto ormai alla 33esima "triple-double" in questa stagione. 25 punti, 12 rimbalzi e 19 assist: Oklahoma vola a Brooklyn (104-122).