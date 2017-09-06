Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Houston, cessione record: team venduto per 2,2 milioni di dollari

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Houston, cessione record: team venduto per 2,2 milioni di dollari
Manca solo l'annuncio ufficiale, ma ormai è stato messo tutto nero su bianco per la cessione degli Houston Rockets, venduti per la cifra record di 2,2 miliardi di dollari, all'incirca 1,8 miliardi di euro. A rilevare il team, stando a quanto riportato dai media USA, sarebbe stato il miliardario texano Tilman Fertitta, proprietario della catena di ristoranti Landry’s. La cessione dei Rockets non ha suscitato sorpresa nel mondo NBA: la decisione, infatti, era già stata resa pubblica lo scorso luglio da Les Alexander, padrone della franchigia dal 1993, quando la rilevò per 85 milioni di dollari. Fertitta ha speso probabilmente anche di più rispetto all'effettivo valore del team: secondo la rivista specializzata Forbes, infatti, il valore dei Rockets allo stato attuale è di 1,65 miliardi di dollari. Una valutazione che pone Houston all'ottavo posto tra le società della National Basketball Association, subito dietro i Brooklyn Nets e davanti ai Dallas Mavericks. "Il sogno di una vita che diventa realtà": ha usato queste parole Fertitta per descrivere il suo stato d'animo dopo la conclusione dell'affare che lo ha reso il nuovo proprietario degli Houston Rockets. Quella spesa dal miliardario texano è una cifra record: nessuno aveva mai speso tanto per rilevare un club NBA. Ci era andato vicino Steve Ballmer, quando spese 2 miliardi di dollari tre anni fa per acquistare i Los Angeles Clippers. Nessun commento sull'operazione, almeno fino ad ora, da parte del presidente della franchigia, Tad Brown. Houston si prepara quindi a lanciare la sfida alle dominatrici della NBA, ed in particolare ai Golden State Warriors. In tal senso vanno intese anche le mosse operate in questa sessione di mercato: dal rinnovo del contratto di James Harden - un quadriennale da 228 milioni di dollari - all'ingaggio di Chris Paul dai Los Angeles Clippers, che aumenta in maniera considerevole il tasso tecnico del roster a disposizione di coach Mike D'Antoni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L'Italbasket batte la Georgia e vola agli ottavi come terza: ci aspetta la Finlandia

Articolo Successivo

Europei, Spagna no limits: Croazia ko (79-73), iberici primi nel girone

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

05/07/2021

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

22/05/2018

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

21/05/2018