Iverson ricorda quel canestro in faccia a Lue, il coach dei Cavs: "Vieni ad allenare con me..."
di Redazione
14/09/2016
Tra le tante persone menzionate da Allen Iverson durante la cerimonia che suggellava il suo ingresso nella Basketball Hall of Fame, "The Answer" ha voluto ricordare anche l'episodio di 15 anni fa che lo ha visto protagonista con l'attuale coach dei Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue, fresco vincitore dell'anello con i Cavs dopo aver battuto la corazzata Golden State nella finalissima 2016. I più giovani probabilmente non hanno mai visto il famoso episodio che vede coinvolti l'ex stella dei Philadelphia 76ers e il 39enne ex play dei Lakers, ovvero quell'incredibile step-over di Iverson durante gara 1 della finale NBA 2001 tra Phila e Los Angeles che mandò a spasso l'attuale coach di Cleveland. Allen segnò un canestro in allontanamento in faccia a Tyronn Lue, per poi scavalcarlo una volta caduto a terra. La prima sfida la vinse proprio Phila, anche se poi i Lakers conquistarono il titolo vincendo le successive 4 gare. Ma quell'episodio è rimasto nel cuore dei tifosi dei 76ers. Lue ha risposto simpaticamente alla rievocazione di Iverson: "Allen potrebbe tranquillamente venire ad allenare con me", ha detto il coach dei Cavs ai microfoni di TMZ. In realtà, "The Answer" ha sempre affermato di non voler allenare, ma l'opportunità di avere a che fare con una squadra come Cleveland che annovera campioni come LeBron, Irving e Love sarebbe difficile da rifiutare. Anche se vedere Iverson tutte le sere con un abito elegante farebbe un pò strano... SHAQ: "BEN SIMMONS MI RICORDA LEBRON" "Mi ricorda LeBron". Non si è di certo risparmiato nel paragone Shaquille O'Neal, che ha confessato di stravedere per il 'rookie' dei 76ers Ben Simmons (prima scelta nel Draft), tanto da scomodare addirittura sua maestà LeBron James. "Ben Simmons è un giocatore alla LeBron - ha detto Shaq - Diventerà un grande, non ho dubbi. È il tipo di giocatore che migliora i compagni; li aiuta dentro e fuori dal campo con il suo mix di altruismo e umiltà".
