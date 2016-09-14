Leggi discriminatorie, anche la NCAA annulla eventi nel North Carolina

Non solo l'All-Star Game.a cause delle leggi discriminatorie dello stato, già finite nel mirino degli enti sportivi. Qualche mese fa la National Basketball Association (NBA) ha infatti deciso diper la presenza di "leggi discriminatorie nei confronti della comunità LGBT" nello stato del North Carolina. Il numero 1 dell'NBA, Adam Silver, motivò la scelta affermano che: di conseguenza l'All-Star Game 2017 è stato spostato a New Orleans. Il "casus belli" riguarda il contestatissimo disegno di legge, ribattezzato Bathroom Bill (legge sui bagni, ndr). Tale legge imporrebbe alle persone transgender di. Un obbligo inaccettabile e indigeribile per la NBA, che ha deciso così di compiere un gesto forte. Ed ora anche la NCAA ha deciso di annullare i sette eventi in programma nel North Carolina. Gli eventi cancellati dalla Ncaa sono i seguenti: il primo e il secondo turno di partite dell’annuale torneo di basket (sono in programma il 17 e il 19 marzo 2017 e saranno riprogrammate altrove dopo la bocciatura di Greensboro); il campionato di prima divisione di calcio femminile; i campionati maschili e femminili di calcio di terza divisione; il campionato regionale di golf di prima categoria; il campionato maschile e femminile di tennis di terza divisione; il campionato di prima divisione femminile di lacrosse; il campionato di baseball di seconda divisione. “Questi provvedimenti – dice una nota della NCAA – sonoe con la cultura del rispetto"., promotore della "House Bill 2", emessa lo scorso marzo proprio dal governatore repubblicano. "La decisione adottata dalla NCAA, per non dire comica. Una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri studenti e atleti".