L'appello delle stelle NBA: "No al razzismo, basta violenze!"

. Lo hanno fatto la scorsa notte 4 campionissimi dell'NBA in occasione dei "2016 ESPYS", i premi assegnati dalla ESPN:si sono presentati insieme sul palco dell'evento e hanno rivolto un appello a tutti i loro colleghi, affinchè si impegnino sempre più nel sociale, in modo da vincere le discriminazioni e abbattere ogni forma di razzismo. Un gesto fortemente significativo, che giunge dopo, come la strage di Orlando e le fortissime tensioni tra afroamericani e polizia, sfociate nel sangue a Dallas, Baton Rouge e Saint Paul. Il primo a prendere la parola è stato Chris Paul. "Generazioni fa, leggende come Jesse Owens, Jackie Robinson, Muhammad Ali, John Carlos, Tommie Smith, Kareem Abdul-Jabbar, Jim Brown, Billie Jean King, Arthur Ashe e tanti altri - ha affermato Paul -e abbiamo scelto di seguire le loro orme". Poi è stata la volta di Carmelo Anthony. "- ha rincarato la dose Anthony - Non possiamo ignorare la realta' di quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Gli eventi delle ultime settimane hanno dimostrato l'ingiustizia, la sfiducia e la rabbia che colpiscono cosi' tanti di noi. I problemi non sono nuovi come non e' nuova la violenza e non sono nuove le differenze razziali". "Basta col profiling razziale,- le parole di Wade, di recente approdato ai Chicago Bulls - Bisogna smetterla di non dare valore ai cadaveri della gente di colore ma bisogna smetterla anche con la rappresaglia., senza dimenticare Orlando. Quando e' troppo e' troppo. E come atleti, e' il momento di fare piu' di quello che gia' facciamo, non e' facile ma e' necessario". L'ultima parte dell'appello non poteva che toccare a LeBron James, fresco vincitore dell'anello con i suoi Cleveland Cavaliers e di, compresi quelli di miglior atleta e miglior giocatore Nba. "Stasera stiamo onorando la memoria di Muhammad Ali, il piu' grande di sempre - ricorda LeBron - Ma se vogliamo rendere giustizia alla sua eredita', usiamo questo momento per chiamare all'azione tutti gli atleti professionisti,. Ma soprattutto dobbiamo tornare nelle nostre comunita', investire il nostro tempo e le nostre risorse e aiutarle a ricostruirsi, a rafforzarsi, a cambiare. Tutti dobbiamo fare di piu'. E' il momento di guardarci allo specchio e chiederci: 'cosa stiamo facendo per cambiare tutto questo?".