Steve Kerr: "Sarà difficilissimo arrivare in finale per la terza volta consecutiva"

Dal giorno di gara 7, persa contro Cleveland, tutto l'ambiente di Golden State ha in mente solo una cosa: riprendersi l'anello.dopo essere stati avanti per 3-1 nella serie: una batosta che può essere vendicata solo tornando sul gradino più alto del podio. Ma non sarà affatto semplice, come sostiene lo stesso coach dei gialloblu di Oakland,. La stampa, sia americana che mondiale, vede i Warriors favoritissimi per il titolo 2016-2017. Ad una squadra già di per sè eccezionale, che vede nelle proprie fila elementi di spessore assoluto come, strappato agli Oklahoma Thunder: un'operazione che ha sollevato un vespaio di polemiche, con molti attacchi da parte di ex campioni NBA come Larry Bird e dal commissario della Lega, Adam Silver. Golden State già campione? Neanche per sogno, ed è proprio coach Kerr ad invitare tutti alla calma. "- ha detto Kerr - Quando giocavo nei Bulls ci siamo riusciti, ma avevamo il miglior leader possibile per riuscire a centrare questo grande obiettivo:. Ma vi assicuro che è molto faticoso. Non a caso, l'anno prossimo sarà fondamentale per noi riuscire a gestire la fatica. Possiamo essere talentuosi, e la gente può dire che lo siamo più di tutti,- conclude Kerr - Ed è davvero molto difficile riuscire ad avere questa costanza dopo aver giocato due finali negli ultimi due anni".Il 33enne, arrivato a Oakland durante la scorsa stagione dopo uno scambio con Cleveland, si è accordato con Golden State per, come sostengono diverse fonti statunitensi. L'agenzia che gestisce i suoi interessi ha confermato l'accordo.